Москва, 19 июля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Сотрудникам Министерства просвещения России запретили использовать на работе технику Apple, решение принято в соответствие с Доктриной информационной безопасности страны, ранее утверждённой президентом Владимиром Путиным, передаёт «Российская газета» 18 июля.

SOPA Images via ZUMA Press Wire/Global Look Press

«Исключить с 18 июля 2023 г. использование […] устройств, произведенных компанией-производителем «Apple Inc.», при производстве, передаче и распространении любым способом информации, образующейся в ходе осуществления ими служебной и трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей», — цитирует издание приказ и. о. министра Александра Бугаева.

Ранее сообщалось о введении аналогичных ограничений для сотрудников Минпромторга и Ростеха. Запреты начали действовать 17 и 13 июля соответственно.

Как сообщалось ранее, в начале июня 2023 года ФСБ и ФСО раскрыли разведывательную операцию спецслужб США, проводившуюся с помощью устройств компании Apple. Несколько тысяч айфонов подверглись заражению предназначенными для слежки вирусами.

В МИД России отмечали, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без ведома последних. Россия неоднократно ставила на международных площадках вопрос о наведении порядка в этой сфере, добавили в ведомстве.