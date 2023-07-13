Москва, 13 июля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Сотрудники всех предприятий «Ростеха» не могут использовать устройства производства Apple в служебных целях. Такой запрет ввела госкорпорация. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе компании.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Ростех» запретил сотрудникам всех предприятий, входящих в состав госкорпорации, использовать в служебных целях электронные устройства Apple», ― говорится в сообщении корпорации в Telegram-канале.

Запретят использовать мобильные устройства Apple для решения рабочих вопросов и чиновникам Минпромторга и его подведомственных организаций. Распоряжение начнёт действовать с 17 июля.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Федеральная служба безопасности совместно с Федеральной службой охраны раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. Несколько тысяч айфонов подверглись заражению предназначенными для слежки вирусами.

Руководство компании Apple опровергло информацию ФСБ, заявив, что корпорация никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать.

В МИД России 1 июня сообщили, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без ведома последних. При этом свидетельства подобной противоправной деятельности появляются ежегодно. В ведомстве подчеркнули, что Россия неоднократно на всех профильных международных площадках ставила вопрос о наведении порядка в этой сфере и выработке универсальных норм поведения в цифровом пространстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование айфонов в служебных целях в администрации президента неприемлемо. Представитель Кремля добавил, что в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами — около 20-30%.