Москва, 1 июня, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Разведывательные службы Соединённых Штатов десятилетиями используют IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без ведома последних. Об этом говорится в опубликованном 1 июня сообщении Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что компетентные органы России выявили очередной факт систематической глобальной слежки спецслужб США за собственными гражданами и гражданами других государств с помощью американских ИТ-компаний и на этот раз этот сбор информации был произведён с помощью программных уязвимостей в мобильных телефонах американского производства.

«Вскрывшиеся факты вновь убедительно доказывают то, о чем Москва неоднократно предупреждала: разведслужбы США десятилетиями используют ИT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома. Свидетельства подобной противоправной деятельности появляются каждый год», — говорится в сообщении.

Также напоминается, что Россия неоднократно ставила на всех профильных международных площадках вопрос о наведении порядка в указанной сфере и выработке универсальных норм поведения в цифровом пространстве, основывающихся на уважительном отношении фундаментальных прав и свобод человека и суверенного равенства стран.

«В январе 2021 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принял Заявление в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями с призывом разработать международную конвенцию, регулирующую их деятельность», — добавляется в сообщении и отмечается, что, как показывает практика, в Вашингтоне не готовы прислушиваться к предложениям российской стороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности совместно с Федеральной службой охраны раскрыла разведывательную операцию американских спецслужб с помощью электроники американской компании Apple. В службе уточнили, что несколько тысяч мобильных устройств Apple подверглись заражению предназначенными для слежки вирусами, использующими предусмотренные производителем программные уязвимости.

В ФСБ подчеркнули, что полученные сведения указывают на тесное сотрудничество Apple с Агентством нацбезопасности США и противоречат заявленной политике конфиденциальности компании. При этом Соединённые Штаты не в первый раз попадаются на шпионаже, объектами которого становятся не только заявленные противники Вашингтона, но и союзники.