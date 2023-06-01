Москва, 1 июня, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности совместно с Федеральной службой охраны раскрыла разведывательную операцию американских спецслужб с помощью техники Apple, сообщили 1 июня в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости», — проинформировали в ведомстве.

Как выяснили в ФСБ, несколько тысяч мобильных устройств Apple подверглись заражению вирусами. Вредоносное программное обеспечение, помимо отечественных абонентов, обнаружили на технике, зарегистрированной на дипведомства стран — членов НАТО, СНГ, Израиля, Сирии и Китая в России.

Полученные сведения указывают на тесное сотрудничество Apple с Агентством нацбезопасности США и противоречат заявленной политике конфиденциальности компании, подчеркнули в ФСБ. В ведомстве добавили, что Apple предоставляет американским спецслужбам большие возможности для слежки и контроля за любыми лицами, включая союзников Штатов и собственных граждан.

США не в первый раз попадаются на шпионаже, объектами которого становятся не только заявленные противники Вашингтона, но и союзники.

Так, например, в апреле ИА Регнум сообщало со ссылкой на немецкие СМИ о том, что в слитой в Сеть сводке разведки США были данные о слежке американских спецслужб за представителями оборонных ведомств Германии и Китая во время встречи 20 февраля в Берлине. В Вашингтоне не ответили на запросы изданий с просьбой подтвердить аутентичность выдержек из отчётов. В Берлине также не отреагировали на информацию о слежке за немецкими чиновниками.