Москва, 18 июля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Предварительная стоимость восстановления Крымского моста может составить 1-1,3 млрд рублей, сообщил 18 июля вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«По дополнительным объёмам, сколько будет стоить, пока мы видим на уровне 1-1,3 млрд рублей», — сказал он во время открытого диалога в Совете Федерации.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована.

Президент России Владимир Путин назвал террористическую атаку на мост жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной. Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, пострадали и погибли ни в чем не повинные гражданские лица, сказал глава государства.

Хуснуллин ранее пояснял, что один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению, ещё один пролёт с другой стороны по направлению в Керчь повреждён. Там произошло осевое смещение на 70–80 см, но в целом пролёт находится на опоре, добавил он. К работам по восстановлению моста будут привлечены несколько сотен строителей и проектировщиков.