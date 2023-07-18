Москва, 18 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Грузоперевозки по Крымскому мосту в ближайшее время не будут возобновлены. Об этом 18 июля заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

По его словам, мост был полностью готов к приёмке автомобильного грузового транспорта, но это решение не принималось в целях безопасности.

«И сейчас, конечно, мы тоже не будем запускать грузовые машины по мосту», — сказал он.

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Как передавало ИА Регнум, Хуснуллин после совещания у президента РФ Владимира Путина сообщил, что для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, с которого будут работать большегрузные краны.

Также вице-премьер рассказал, что один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Он добавил, что ещё один пролёт с другой стороны по направлению в Керчь повреждён. По его словам, там произошло осевое смещение на 70-80 см, но в целом пролёт находится на опоре.

17 июля на Крымском мосту был совершён теракт, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.