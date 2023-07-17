Москва, 18 июля, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления «Тамань-Керчь». Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

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Мост, как и обещали, подготовили к запуску оперативно.

«Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение», — написал в Telegram-канале Хуснуллин.

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Отмечается, что сделано искусственное освещение на поврежденных пролётах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено.

Как сообщало ИА Регнум, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, с которого будут работать большегрузные краны, сообщил 17 июля Хуснуллин после совещания у президента РФ Владимира Путина.

Один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. К 15 сентября планируется запустить один пролёт автомобильного полотна.

В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.