Москва, 18 июля, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Московский суд в рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и её супругом около 1 млрд рублей налогов наложил обеспечительные меры на 50 их банковских счетов, коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте. Об этом 18 июля сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум Елена Блиновская

Отмечается, что обеспечительные меры наложены на 46 173 358 рублей, 292 650 долларов США, 123 юаня, 5 дзао. Также арестованы монеты номиналом 10 рублей — 7 штук, монеты Георгий Победоносец — 80 штук, монеты в индивидуальных футлярах — 12 шт., монеты номиналом 2 рубля, монеты номиналом 1 рубль.

Как сообщало ИА Регнум, Блиновская возместила 30 млн рублей в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Адвокат попросил не продлевать Блиновской домашний арест и заменить его на запрет определённых действий.

Блогер в ходе судебного заседания 21 июня заявила, что полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. По её словам, она не нарушала запрет на использование интернета, а публикации в её Telegram-канале стали результатом взлома.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке выехать из России в Белоруссию. Её супруга Алексея обвиняют в соучастии при совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

В рамках данного уголовного дела были арестованы 35 счетов в нескольких иностранных банках и допрошены 22 человека.

Московский суд ещё в 2019 году назначал штраф в размере 20 тыс. руб. компании Елены Блиновской за нарушение мер по противодействию коррупции. Рассматриваемое дело касалось трудоустройства бывшего налогового инспектора, которая до этого выезжала к указанной организации с проверками.