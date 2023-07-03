Москва, 3 июля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Московский суд ещё в 2019 году назначал штраф в размере 20 тыс. руб. компании российского блогера Елены Блиновской за нарушение мер по противодействию коррупции. Рассматриваемое дело касалось трудоустройства бывшего налогового инспектора, которая до этого выезжала к указанной организации с проверками.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

Об этом пишет ТАСС. Решение опиралось на статью 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего».

При этом на суде адвокат Блиновской заявила о неумышленности нарушения и его скором устранении. Однако сама блогер не стала обжаловать постановление и выплатила штраф.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег на общую сумму в размере 918 млн рублей. Блогера остановили в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу России с Белоруссией.

21 июня адвокат Блиновской сообщила, что её подзащитная выплатила налоговой службе 30 млн рублей.Кроме того, на суде блогер полностью признала свою вину и отметила, что активно содействует следствию.

Блиновская находится под домашним арестом до 26 июля. По делу блогера также проходит её супруг Алексей Блиновский. Его обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств и в уклонении от уплаты налогов.