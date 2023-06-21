Москва, 21 июня, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму почти в миллиард рублей, в ходе судебного заседания 21 июня заявила, что полностью признаёт свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Сергей Корсун ИА Регнум «Марафон желаний». Елена Блиновская

«С первого дня [после] задержания я заявила, что признаю свою вину. Я и сейчас активно сотрудничаю со следствием», — сказала Блиновская.

Она также отметила, что не нарушала установленные на период следствия ограничения и не пользовалась интернетом, а новые публикации в её Telegram-канале стали результатом взлома и в отношении злоумышленников уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в ходе судебного заседания 21 июня, где рассматривается ходатайство о продлении Блиновской домашнего ареста, следователь СК заявила, что в рамках этого уголовного дела арестованы 35 счетов в иностранных банках и допрошено 22 человека. Имущество Блиновской и её мужа предполагается арестовать.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась выехать в Белоруссию. По версии следствия, она не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил блогера под домашний арест. Мужу Блиновской Алексею, в свою очередь, было предъявлено обвинение в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.