Москва, 21 июня, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская возместила 30 млн рублей в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом её адвокат заявил на судебном заседании 21 июня, сообщает РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

Защитник блогера отметил, что сумма неуплаченных налогов крайне высока. Блиновская всеми доступными способами пытается её возместить. Адвокат попросил не продлевать Блиновской домашний арест и заменить его на запрет определённых действий.

По данным следствия, Блиновская не выплатила налоги в размере 918 млн рублей.

Сама блогер на суде заявила, что полностью признала вину и активно содействует следствию. Во время выступления она расплакалась и попросила оставить ей возможность гулять с детьми и с собаками, раз в неделю ездить в Москву для решения вопросов о погашении задолженности и посещения врача, а также дважды в неделю покупать товары в магазине.

Как сообщало ИА Регнум, суд продлил ещё на месяц домашний арест Блиновской и оставил в силе запрет на пользование мобильной связью и интернетом. Следователь СКР сообщил в суде, что в рамках уголовного дела блогера арестованы 35 счетов в иностранных банках, также планируется наложить аресты на имущество Блиновской и её супруга.

Основателя проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке выехать из России в Белоруссию. Её супруга Алексея обвиняют в соучастии при совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.