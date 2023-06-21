Москва, 21 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской арестованы 35 счетов в иностранных банках, сообщила 21 июня следователь СК в Пресненском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении блогеру домашнего ареста.

РИА Новости/Кристина Кормилицына блогер Елена Блиновская

«За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета», — сказала представитель Следственного комитета.

В СК уточнили, что также планируется наложить аресты на имущество Блиновской и её супруга. В ближайшее время планируется допросить 5 свидетелей и сделать еще 68 запросов в российские банки.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась выехать в Белоруссию. По версии следователей, она не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил Блиновскую под домашний арест.

Обвинение также предъявили супругу Блиновской Алексею. Его обвиняют в соучастии в совершении преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Сообщалось, что у Блиновской и её мужа арестованы сотни миллионов рублей на 136 банковских счетах: в Сбербанке, ВТБ, «Тинькоффе», «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке» и других. Деньги были в разных валютах.