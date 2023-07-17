Вашингтон, 17 июля, 2023, 22:42 — ИА Регнум. В США мониторят ситуацию с атакой на Крымский мост, но Киев сам определяет тактику боевых действий, заявил 17 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина должна решать, как она ведёт эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы. Что касается моста через Керченский пролив. Мы следим за этой ситуацией», — сказал он.

В ночь с 16 на 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована, её жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении. Глава государства также заявил, что все обстоятельства трагедии будут установлены и что Россия ответит на этот теракт. В Минобороны уже готовят предложения, подчеркнул Путин.

На мосту было остановлено движение автомобильного транспорта. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР. Легковые автомобили после теракта начали переправлять на пароме через Керченский пролив.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяженностью 250 метров, с которого будут работать большегрузные краны. К 15 сентября планируется запустить один пролёт автомобильного полотна, добавил он.