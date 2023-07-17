Москва, 17 июля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Теракт на Крымском мосту не имеет военно-стратегического смысла и нужен Киеву на фоне неудачного контрнаступления ВСУ, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА Регнум.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Перекрытие движения на Крымском мосту 17.07.2023

Он обратил внимание на официальное заявление Национального антитеррористического комитета, согласно которому атака была совершена в 04:05 мск двумя украинскими надводными беспилотными аппаратами. Как полагает Онуфриенко, можно говорить о том, что использовались два достаточно больших (около 10 метров в длину) катера, начинённые несколькими тоннами взрывчатки.

«Причём кумулятивного направленного действия. Подрыв происходит с воды, и струя колоссальной мощности сносит с опоры пролёт Крымского моста. Видеоданные подтверждают, что никаких взрывов на полотне не было. То есть это либо беспилотники, либо заряд, заложенный под опору Крымского моста. Так как последнее маловероятно, то согласимся, что это было два беспилотника», — сказал военный эксперт.

По его словам, для защиты таких объектов, как Крымский мост, следовало использовать боновые (плавучие — прим. ИА Регнум) заграждения.

«Теракт произошёл не под арками моста, а в стороне — там, где никакие суда не ходят. И закрыть их боновыми заграждениями можно было бы точно так же, как закрывается, например, Севастопольская бухта», — сказал он.

Как подчеркнул Онуфриенко, военно-стратегического смысла данный теракт не имеет, так как атаковать значительно более высоко расположенное железнодорожное полотно таким способом невозможно. А по автомобильному пути никакие военные перевозки не осуществляются — это чисто гражданская логистика. При этом железнодорожное сообщение как шло, так и идёт. Так что случившееся имеет чисто политическое значение.

По мнению эксперта, киевскому режиму чрезвычайно важно на фоне неудачи контрнаступления показать хоть какие-то успехи. Именно с этим связан теракт.

«В ближайшие недели все ленты подконтрольных Киеву СМИ будут заполнены именно этим: «Смотрите, как мы успешно терроризируем и уничтожаем инфраструктуру русских». Во вчерашнем трёхстраничном вечернем сообщении украинского Генштаба успехам их наступления посвящён один абзац на третьей странице. Вот поэтому нужно сообщать что-то другое», — пояснил Онуфриенко.

В то же время он не согласился с тем, что случившееся следует понимать как какой-то сигнал Западу со стороны властей Украины, как ранее заявлял украинский депутат Алексей Гончаренко.

«В подготовке таких терактов активно заняты спецслужбы западных государств. Так что это не сигнал Западу, а совместная работа спецслужб. А самостоятельно спецслужбы хунты не работают со времён Ющенко. Они в лучшем случае исполнители или ширма. Сами бы они и надувную лодку не спустили на воду», — подытожил военный эксперт.

Как сообщил Национальный антитеррористический комитет и СК России, спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост в ночь на 17 тюля. Глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что киевский режим не мог не знать, что автомобильная часть перехода является исключительно гражданским объектом, «но террористов это никогда не останавливало». Константинов подчеркнул, что остановить киевский режим способно лишь лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение об атаке на Крымский мост власти Украины приняли при непосредственном участии Великобритании и США. Как подчеркнула Захарова, режим в Киеве обладает всеми признаками международной организованной преступной группировки, которой руководят США и Великобритания.

В настоящее время СКР устанавливает лиц из спецслужб и вооружённых формирований Украины, причастных к теракту на Крымском мосту, в результате которого погибли мужчина и женщина из Новооскольского округа Белгородской области и пострадала их дочь. Возбуждено уголовное дело.