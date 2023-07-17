Москва, 17 июля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Следственный комитет России устанавливает лиц из спецслужб и вооружённых формирований Украины, которые причастны к теракту на Крымском мосту, сообщила 17 июля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления», — сказала она.

По данным следствия, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного украинскими спецслужбами, была повреждена одна из секций моста. Погибли два человека — мужчина и женщина, ехавшие на автомобиле, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России заявили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.

Соединённые Штаты и Великобритания осуществляют руководство террористической государственной структурой, заключила она.