Москва, 14 июля, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы перенёс на 21 июля вынесение решения об изменении меры пресечения для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной).

Сергей Карпухин/ТАСС Валерия Чекалина

Такое решение инстанция приняла, чтобы истребовать у следствия и изучить видеозапись интервью семьи Чекалиных.

Ранее суд отказался изменить меру пресечения для супруга Валерии Чекалиной Артёма Чекалина. Следствие просило перевести его под домашний арест, однако суд оставил в силе решение в виде запрета определённых действий.

Защита Артёма Чекалина попросила сделать слушания закрытыми, так как, по его словам, в деле содержатся банковская и налоговая тайна. Следователь же в своём ходатайстве напомнил, что супруги публично говорили о своём деле и дали интервью каналу «Эмпатия Манучи». Суд защите отказал.

В ответ на это Чекалин сказал, что не нарушал запретов следствия.

«Я не считаю, что что-либо нарушил, чтобы изменять мне меру на более строгую», — заявил он в суде, добавив, что был уверен, что интервью согласовано с органами предварительного следствия.

В свою очередь, Валерия Чекалина в своём ходатайстве указала, что отказываться от всех претензий и ходатайств к Федеральной налоговой службе (ФНС), а также выразила готовность в ближайшее время погасить все пени и штрафы.

Следователь заявил в зале суда, что ущерб по делу в настоящее время не возмещен, а Артёма Чекалина также проверяют по статье мошенничество.

Сами обвиняемые свою вину в зале суда признали и заявили, что раскаиваются.

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Ранее 14 июля в пресс-службе СК России заявили, что следствие ходатайствует об изменении меры пресечения блогеру Валерии Чекалиной и её супругу на домашний арест. В СК заявили, что это связано с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной ранее судом меры пресечения, в частности, использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет и общение со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками.

В начале марта СК возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей против блогера Валерии Чекалиной и её супруга. По версии следствия, Чекалина в период с июля 2020-го по июль 2022 года превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год. Уточняется, что блогер получила эти средства в ходе проведения фитнес-марафонов.

Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиной пользоваться интернетом и общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников, а также пользоваться почтой, телефоном и иными средствами связи.