Москва, 17 июля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Заявления руководителей киевского режима о том, что атака на Крымский мост была совместной операцией Военно-морских сил и Службы безопасности Украины, подтверждают причастность политического руководства и спецслужб Киева к этому теракту, заявили 17 июля в МИД РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Виновные будут установлены и не уйдут от правосудия. Если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших мост, а также роль стран Запада в планировании, спонсорстве и осуществлении этой операции, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима», — сказано в официальном заявлении ведомства.

В МИД также заявили о решительном осуждении террористической атаки против Крымского моста, сугубо гражданского объекта, и призвали международное сообщество проявить принципиальность, дав надлежащую оценку этому теракту.

В Национальном антитеррористическом комитете ранее сообщили, что в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения. Следственный комитет устанавливает лиц из спецслужб и вооружённых формирований Украины, причастных к теракту. Возбуждено уголовное дело.

Президенту России Владимиру Путину доложено о теракте, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ликвидацией последствий теракта занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Движение автомобилей по мосту приостановлено, его предполагается восстановить в кратчайшие сроки, отметил глава Крыма Сергей Аксёнов. Также он предложил автомобилистам использовать для проезда маршрут через территорию ДНР.

Теракт на Крымском мосту не имеет военного смысла и нужен Киеву, чтобы отвлечь внимание от неудачного контрнаступления ВСУ, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. В подготовке таких терактов активно заняты спецслужбы западных государств, добавил эксперт.