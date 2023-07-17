Москва, 17 июля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту, сообщил 17 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Бабушкин/РИА Новости

По его словам, глава государства заслушал доклады зампреда правительства Марата Хуснуллина, министра транспорта Виталия Савельева и главы Крыма Сергея Аксёнова.

«Президент дал поручение об организации работы транспорта на крымском направлении, обеспечение помощи», — сказал представитель Кремля, добавив, что Путин поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту.

По словам Пескова, Хуснуллин вылетает в регион, после ознакомления на месте с ситуацией Путин будет ожидать его визита к 19:00 по ВКС.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов допустил, что по одной из двух веток Крымского моста могут запустить реверсивное движение.

Кроме того, туристам, опоздавшим к местам отдыха в Крыму из-за теракта на Крымском мосту, вернут деньги. Штрафовать их за опоздание не будут.

Глава РСТ Илья Уманский призвал граждан воздержаться от поездок через мост и выбрать альтернативный маршрут через новые регионы.