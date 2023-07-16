Вашингтон, 16 июля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Подготовка украинских лётчиков к управлению истребителями F-16 в странах ЕС может начаться через пару недель, сообщили 16 июля в Белом доме.

Киев может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Как сообщало издание Politico, вопрос состоит в том, какие именно страны совершат передачу самолётов Украине. Истребители могут поставить Дания или Нидерланды. В минобороны США при этом заявляли, что не могут назвать определённой даты начала поставок.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2023 заявил, что американские истребители F-16, в случае получения их Украиной, будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также подчеркнул, что НАТО всё больше втягивается в конфликт на Украине.

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