Москва, 16 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции. Фрагмент заявления президента опубликовал 16 июля в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Положительно. Войска наши ведут себя героически <…>. Неожиданно для противника забирают наиболее выгодные позиции, высотки, а все попытки противника прорвать нашу оборону <…> не увенчались успехом», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в июне российский лидер заявил, что первостепенное внимание уделяет специальной военной операции. Путин рассказал, что с этой темы начинается его рабочий день и ей же заканчивается. Он отметил, что это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.

Путин 6 июня поговорил по телефону с участником спецоперации, который вывел сослуживцев из-под обстрела. Глава государства интересовался состоянием военнослужащего и медицинским обеспечением, а также сказал, что представит его к высшей награде и к присвоению воинского звания. Позже во время визита в госпиталь Путин лично наградил командира стрелкового взвода старшего лейтенанта Юрия Жуланова звездой Героя России. Награды из рук главы государства получили и другие российские бойцы.

Также беседа Путина с военкорами состоялась 13 июня. В ней приняли участие журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов. Во время встречи президент заявил, что информационная работа в ходе СВО очень важна.