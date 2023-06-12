Красногорск, 12 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично наградил командира стрелкового взвода старшего лейтенанта Юрия Жуланова звездой Героя России. Награды российским бойцам глава государства вручил 12 июня в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского министерства обороны в Красногорске.

Mil.ru Звезда Героя России

Также из рук президента получили Ордена Мужества другие участники специальной военной операции России на Украине. Специально для этого Путин прибыл в понедельник в госпиталь, где вернувшиеся из зоны СВО военные проходят лечение.

Ранее ИА Регнум сообщало о разговоре Путина и Жуланова. Военнослужащий получил ранение, выводя сослуживцев из-под украинского обстрела. Он поделился, что совсем не ожидал звонка от верховного главнокомандующего. Жуланов рассказал, что президент поинтересовался его состоянием после ранения и медицинским обеспечением. Мужчина признался, что ему было очень приятно услышать похвалу от Путина, который в ходе беседы пообещал представить его к высшей награде и к присвоению воинского звания.