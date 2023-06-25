Москва, 25 июня, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что первостепенное внимание уделяет специальной военной операции.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Ну конечно, первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Путин поговорил по телефону с участником спецоперации, который вывел сослуживцев из-под обстрела. Глава государства интересовался состоянием военнослужащего и медицинским обеспечением, а также сказал, что представит его к высшей награде и к присвоению воинского звания.