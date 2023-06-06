Москва, 6 июня, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с участником спецоперации, который вывел сослуживцев из-под обстрела. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал сам военнослужащий Юрий Жуланов.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Связали нас, и поговорили… Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением», — сказал военный, получивший звание Героя России.

Мужчина признался, что ему было очень приятно услышать похвалу из уст Владимира Путина.

«Меня похвалил. Очень было приятно», — отметил Юрий Жуланов.

Глава государства в ходе телефонного разговора сказал военному, что представит его к высшей награде и к присвоению воинского звания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что Россия одержит победу в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Глава государства указал, что Россия защищает свою землю и после победы станет гарантом мира и безопасности для всех народов.