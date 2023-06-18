Москва, 18 июня, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Информационная работа в ходе СВО очень важна, сообщил президент России Владимир Путин в закрытой части встречи с военкорами. Фрагмент общения показали 18 июня в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Владимир Астапкович/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Информационная работа — один из самых важных боевых участков», — сказал Путин.

Российский лидер также призвал участников встречи не поддаваться соблазну ставить частные интересы выше государственных.

Как сообщало ИА Регнум, беседа Путина с военкорами состоялась 13 июня. В ней приняли участие журналисты телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

В закрытой части общения российского лидера с военкорами президент также рассказал о возвращении раненых бойцов обратно в зону СВО по своему желанию, отметив, что некоторых ему даже приходилось лично просить отправиться домой.