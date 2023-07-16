Вашингтон, 16 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден по итогам второго квартала 2023 года стал лидером по объёму средств, собранных на его предвыборную кампанию. Об этом сообщило издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Цифры по собранным средствам президента [Джо] Байдена более чем вдвое превышают бывшего президента [Дональда] Трампа и любого другого кандидата», — говорится в материале.

По данным источника, по итогам второго квартала текущего года Джо Байдену удалось собрать на свою предвыборную кампанию 72 миллиона долларов.

Дональд Трамп же смог собрать чуть более 35 миллионов долларов, губернатор штата Флорида Рон Десантис — 20 миллионов долларов, кандидат от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший — 6,3 миллиона долларов.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня экс-глава Белого дома Дональд Трам заявил, что после предъявленных ему обвинений в ненадлежащем хранении секретных документов существенно возросли объёмы пожертвований на его предвыборную кампанию.

Позднее телеканал Fox News сообщил, что Трамп на встрече со своими сторонниками в Бедминстере после заседания суда получил более 2 миллионов долларов в качестве пожертвований от избирателей.