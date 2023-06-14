Вашингтон, 15 июня, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп собрал более двух миллионов долларов на свою предвыборную кампанию после предъявленных ему новых обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом в среду, 14 июня, сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По информации источника, на встрече со своими сторонниками, организованной в гольф-клубе в Бедминстере после заседания суда, Дональд Трамп получил $2,04 миллиона пожертвований от избирателей.

Fox News также напомнил, что ранее сторонники Трампа собрали пожертвований на более чем $15 миллионов после того, как весной 2023 года экс-главе Белого дома предъявили обвинения в суде в Нью-Йорке о подлоге финансовых документов.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший президент США также подтвердил, что объёмы пожертвований на его предвыборную кампанию существенно возросли после выдвинутых обвинений. Кроме того, Трамп заявил о твёрдом намерении продолжить участие в президентской гонке, несмотря на попытки администрации Белого дома препятствовать этому.