Штат Джорджия, США, 11 июня, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от участия в борьбе за высшую государственную должность, даже если будет осужден. Об этом бывший президент рассказал в субботу, 10 июня, в интервью изданию Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я никогда не выйду из борьбы. Если бы я вышел, то вышел бы до первоначальной президентской гонки в 2016 году», — заявил Трамп, отметив, что никакие обвинения в его адрес не повлияют на твёрдость его решения.

Также бывший президент США отметил, что после предъявленных ему обвинений в ненадлежащем хранении секретных документов резко возросли объёмы пожертвований на его предвыборную кампанию.

При этом Дональд Трамп убеждён, что в случае победы на предстоящих в 2024 году выборах президента ему не придётся принимать решение о своём помиловании.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-глава Белого дома после выдвинутых против него обвинений выступил перед однопартийцами в штате Джорджия. В ходе выступления Трамп подчеркнул, что в случае его избрания на пост президента страны будут разрешены все проблемы в отношениях с Россией, Китаем и КНДР.