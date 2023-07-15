Туапсинский район, Краснодарский край, 15 июля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Бурная река смыла пешеходный мост в посёлке Новомихайловском в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом 15 июля очевидцы сообщили в соцсетях. Видео опубликовала газета «Кубанские новости».

Кадр из видео

Уточняется, что металлический мост через реку Нечепсухо связывает микрорайон Остров и улицу Колхозную.

«Жители не отрезаны от основной территории. В Новомихайловском есть альтернативный мост по улице Шаумяна», — сообщили в пресс-службе администрации района.

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По данным МЧС, в Новомихайловском Туапсинского района подтопленными оказались 72 придомовые территории и 32 домовладения. Из зоны подтопления сотрудники МЧС России спасли 48 человек, в том числе 20 детей. Ещё 110 человек, из них 37 детей, эвакуировали.

В ведомстве добавили, что сильный дождь и ветер вернулись в Краснодарский край, действует штормовое предупреждение. В результате выпадения большого количества осадков уровень рек Нечепсуха и Псебе повысился.

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли более 150 человек и свыше 40 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в посёлке Тюменском в результате разгула стихии потоками воды смыло частный дом с находившимися в нём тремя жителями. Также потоком унесло отечественный автомобиль с находящимся в нём водителем. Мужчина перегонял машину ближе к дому, но не справился со стихией.

13 июля в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в Туапсинском районе обнаружили тела двух человек. Их нашли в море.

На следующий день на пляже санатория «Нефтяник Сибири» в доме, в котором их унесло во время потопа, обнаружили тела мужчины и женщины. Это 19-летняя девушка и 67-летний мужчина, водитель автомобиля ВАЗ-2107. А на берегу моря в посёлке Майском нашли тело ранее пропавшего 15-летнего подростка, который также проживал в этом доме.