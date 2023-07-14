Туапсинский район, Краснодарский край, 14 июля, 2023, 19:15 — ИА Регнум. В Туапсинском районе Краснодарского края обнаружены тела погибших в результате сильного наводнения. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

СУ СКР по Краснодарскому краю

Так, на пляже санатория «Нефтяник Сибири» в доме, в котором их унесло во время потопа, обнаружили тела мужчины и женщины. Это 19-летняя девушка и 67-летний мужчина, водитель автомобиля ВАЗ-2107. А на берегу моря в посёлке Майском нашли тело ранее пропавшего 15-летнего подростка, который также проживал в этом доме.

Также в ходе масштабных поисково-спасательных мероприятий на просёлочной дороге вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля «Нива» нашли тело ещё одного местного жителя.

На берегу моря в посёлке Ольгинка обнаружено тело 73-летнего мужчины, личность которого в настоящее время установлена. Поиски 23-летней девушки продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в посёлке Тюменском в результате разгула стихии потоками воды смыло частный дом с находившимися в нём тремя жителями. Также потоком унесло отечественный автомобиль с находящимся в нём водителем. Мужчина перегонял машину ближе к дому, но не справился со стихией.

13 июля в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в Туапсинском районе обнаружили тела двух человек. Мужчина 1956 г. р. и девушка 2003 г. р. числились пропавшими без вести. Тела погибших нашли в море.

В связи с подтоплениями из-за вышедшей из русла реки Небуг в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Также из палаточных лагерей в лесу эвакуировали группу туристов в составе 40 человек, 37 из которых дети.