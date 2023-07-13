Туапсе, Краснодарский край, 13 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В Туапсе, пострадавшем от ливневых дождей, мощный потоп смыл деревянный дом. Строение унесло в море. Об этом 13 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Внутри дома могли находиться три человека, среди которых 16-летний подросток.

Кроме того, в результате сильного потока воды течением унесло автомобиль «Жигули» вместе с водителем. Инцидент произошёл в посёлке Тюменский Туапсинского района. Мужчина перегонял машину ближе к дому, но не справился со стихией.

Как передавало ИА Регнум, в связи с подтоплениями из-за вышедшей из русла реки Небуг в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Также из палаточных лагерей в лесу эвакуировали группу туристов в составе 40 человек, 37 из которых дети.

При подтоплениях в Туапсе Краснодарского края без вести пропали четыре человека. Речь идёт о 23-летней и 19-летней местных жительницах, 15-летнем подростке и 67-летнем мужчине. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В акватории Чёрного моря и вдоль прибрежной линии продолжается проведение поисково-спасательных мероприятий с целью нахождения пропавших.

13 июля в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в Туапсинском районе обнаружили тела двух человек. Мужчина 1956 г. р. и девушка 2003 г. р. числились пропавшими без вести со вчерашнего дня. Тела погибших нашли в море.

В сочинском районе Хоста из-за сильных дождей потоком воды унесло десяток автомобилей. Кроме того, из-за разгула стихии подтопило два дома.