Туапсинский район, Краснодарский край, 13 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Тела двух человек нашли в Туапсинском районе во время спасательно-разыскных мероприятий, сообщили 13 июля в прокуратуре Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эти люди, в том числе мужчина 1956 г. р. и девушка 2003 г. р., числились со вчерашнего дня пропавшими без вести. Тела погибших нашли в море.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля управление МЧС по Краснодарскому краю распространило информацию о четырёх пропавших без вести в Туапсинском районе во время наводнения.

СКР возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения четырёх человек, в том числе подростка 15 лет. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе краевого управления доложить об обстоятельствах случившегося и принятых мерах.

В зоне подтопления в Туапсинском районе 12 июля оказались 650 придомовых территорий в 11 населённых пунктах. По состоянию на 13 июля подтопленными в Туапсинском районе остаются подвалы 39 многоквартирных жилых домов и один социально значимый объект.