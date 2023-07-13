Москва, 13 июля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Со стороны России было бы безумием взорвать Запорожскую АЭС, обвинения в адрес России не выдерживают никакой критики. Об этом 13 июля заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв в Центре международной торговли на полях Форума будущих технологий.

Иван Шилов ИА Регнум

Лихачёв 13 июля сопровождал президента Владимира Путина на выставке российских достижений в сфере развития квантовых технологий «Росатома» и РЖД.

В интервью журналисту Павлу Зарубину он прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС и украинские заявления о том, что Россия заминировала объект. Журналист обратил внимание на то, что разговоры с украинской стороны о минировании станции внезапно прекратились.

Лихачёв рассказал о том, что представители МАГАТЭ смогли убедиться: ЗАЭС не носит признаков минирования. После этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси донёс до общественности это мнение экспертов.

В итоге тех, кто пытался устроить провокации, вывели на чистую воду, отметил глава «Росатома». При этом многое говорит за то, что украинская сторона готовит удар по ЗАЭС. Параллельно с этой подготовкой Киев обвиняет Россию в намерении взорвать станцию.

«Ну, надо быть, наверное, законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции, когда у тебя там работает три с половиной тысячи человек непосредственно каждый день, при этом ещё и очень значимая часть людей, приехавших со всей России, для того чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами её безопасности, и с вопросом развития города Энергодара», — сказал Лихачёв.

Россия вкладывает очень большие деньги и силы, чтобы в Энергодаре наладилась жизнь, отметил глава Росатома.

Как сообщало ИА Регнум, в июне украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News, что Россия планирует подрыв ЗАЭС. В Британии после этих слов его заподозрили в очередной попытке получить финансирование от Запада.

13 июля Лихачёв рассказал о сделанных инспекторами МАГАТЭ выводах о ситуации на ЗАЭС: никаких признаков минирования на станции они не обнаружили. Об этом же сообщал 7 июля Гросси по итогам осмотра части станции.

С другой стороны, судя по данным российской военной разведки и по показаниям захваченных в плен украинских диверсантов, Украина готовит атаку на атомный объект, отметил глава «Росатома».