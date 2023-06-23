Лондон, 23 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Читатели Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что Россия якобы планирует совершить теракт на Запорожской АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, один из пользователей напомнил миф о том, что российские солдаты якобы поедают украинских младенцев, написав, что Зеленский ещё это забыл указать. Читатель высказал мнение о том, что пришла пора показать на дверь украинскому президенту, а Соединённым Штатам и их союзникам Великобритании нужно начать переговоры о мире.

Другой комментатор напомнил, что Украина всегда обвиняет другую сторону в том, что сама хочет совершить.

Третий пользователь отметил, что с Украиной уже покончено, теперь эта страны пытается втянуть НАТО.

Другой читатель отметил, что руководство Украины разворачивает всё большую пропаганду, чтобы требовать у Запада ещё больше средств, в этом украинский президент очень предсказуем.

Ещё один пользователь выказал мнение о том, что президента России Владимира Путина, к сожалению, интересуют лишь русскоязычные районы Украины. Читатель отметил, что российскому лидеру нужно забрать всю территорию этой страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о якобы намерении России подорвать Запорожскую АЭС. Он аргументировал своё предположение тем, что российская сторона, по его мнению, не заинтересована в безопасности на Украине.

ИА REGNUM Прогноз возможных последствий радиационной аварии на Запарожской АЭС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения заявил, что Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов, всё остальное — ложь.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал это заявление дикой ложью, прикрывающей террористические планы Киева. По его мнению, такие заявления позволяют предположить, что украинский президент пытается прикрыть подготовку провокаций в отношении Запорожской АЭС. Обвиняя Россию, украинский лидер подготавливает почву с обвинениями в адрес России с расчётом на западную публику.