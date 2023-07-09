Москва, 10 июля, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Россия может ударить по ядерным объектам на Украине и в Европе в ответ на атаку Смоленской атомной электростанции (АЭС), заявил 9 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По словам зампреда Совбеза, стесняться в данном случае уже нечего.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в ряде Telegram-каналов появились утверждения, что ВСУ пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. При этом на станции заявили, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил о якобы готовящемся Россией подрыве Запорожской АЭС. 7 июля глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал об осмотре экспертами МАГАТЭ периметра пруда-охладителя на Запорожской АЭС, признаков наличия мин и взрывчатых веществ не обнаружено.