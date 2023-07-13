Москва, 13 июля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ с 4 июня уничтожили 311 украинских танков, минимум треть из которых — западные.

«Только с 4 июня уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, 1/3 как минимум — западного производства, в том числе Leoprad», — сказал президент в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

При этом, по его словам, украинские военные часто отказываются садиться в западные танки, потому что они становятся приоритетными целями для российских военных и уничтожаются в первую очередь.

Как сообщало ранее ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу представил актуальные данные о потерях украинских военных с момента начала контрнаступления 4 июня: свыше 26 тысяч военнослужащих и трёх тысяч единиц различного вооружения. Перед этим Путин рассказал, что потери украинских войск в 10 раз больше, чем у российской армии. На 16 июня ВСУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин. Глава государства уточнил, что только на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.

Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по обороне Андрею Картаполову организовать выставку разбитой российскими военными в ходе спецоперации на Украине военной техники НАТО. Предлагается разместить поражённые объекты у посольств стран, поставивших их Киеву.