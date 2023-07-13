Варшава, 13 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Большинство жителей Польши выступили против комиссии по «российскому влиянию», свидетельствует 13 июля социологическое исследование лаборатории United Surveys.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что выборка участников составила тысячу человек. Результат полученных ответов — 47,2% проголосовавших за вариант «категорически не согласен» и 5,9% за «скорее не согласен».

Тех, кто полностью поддержал начало работы комиссии, оказалось 21,8% от общего числа, и 14,6% тех, кто «скорее согласен». 10,5% респондентов не определились с ответом.

Самыми критикующими инициативу польского правительства оказались поляки в возрасте 40—49 лет, наиболее поддерживающими — в возрасте 60—69 лет. Мужчины и женщины отнеслись к вопросу по-разному — 60% женщин не поддержали идею с комиссией, 47% мужчин хотели бы её.

Ранее ИА Регнум сообщало о создании в Польше госкомиссии по изучению «российского влияния». Планируется, что она будет состоять из девяти человек. В польском правительстве отметили, что целью комиссии будет расследование деятельности должностных лиц, которые, по мнению властей, «находясь под российским влиянием», нанесли ущерб интересам Польши. Инициатива вызвала жаркие споры среди польских депутатов, упрекавших друг друга в заинтересованности и неконституционности. Обеспокоенность она вызвала и у Еврокомиссии, которая заявила, что проанализирует закон и в случае необходимости примет соответствующие меры.

В процессе работы над законом о комиссии президент Польши Анджей Дуда решил внести в него изменения почти сразу после его подписания. Он уточнил, что не желает присутствия парламентариев в комиссии. Ещё одним его нововведением будет возможность лица, в отношении которого комиссия выносит решение, обжаловать его в апелляционном суде Варшавы или по месту жительства.

Если ситуация с законом о комиссии дойдёт до Европейского суда справедливости и Варшава его проиграет, Польша рискует получить штраф и лишиться финансирования из европейских фондов, рассказал ИА Регнум историк, политолог и советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич. Как эксперт по истории российско-польского сотрудничества, он отметил, что Варшава «тихонечко сдала назад», когда Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении закона. Он также напомнил, что в Европе существует так называемый механизм соответствия, который соотносит получение выплат из европейских фондов с соблюдением норм европейского права. В свою очередь, политолог и обозреватель еженедельника Myśl Polska Матеуш Пискорский отметил в беседе с ИА Регнум, что едва ли на нынешнее правительство Польши получится надавать так, чтобы оно отказалось от закона о комиссии по «российскому влиянию».

Как сообщало 23 мая ИА Регнум, депутаты Госдумы единогласно проголосовали за необходимость запрета проезда польских фур по территории России. По словам спикера Вячеслава Володина, в результате этого поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России. Запрет на въезд грузовиков — симметричный ответ на недружественную политику Польши по отношению к России, подчеркнул глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.