Варшава, 29 мая, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии, которая займётся изучением «влияния России» на внутреннюю безопасность республики в 2007–2022 годах. Церемонию подписания документа транслировало Польское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Комиссия по изучению «влияния России» на польскую внутреннюю безопасность в 2007–2022 годах, которая будет состоять из девяти человек, назначаемых и отзываемых сеймом, должна проводить процедуры, направленные на расследование деятельности «государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007–2022 годах, «находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской Республики».

К тому же комиссия проанализирует действия официальных лиц на предмет передачи информации третьим лицам. Также орган проверит содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами.

Перед подписанием закона Дуда упомянул о якобы «российском вмешательстве» в выборы в ряде стран, эти обвинения Москва неоднократно отвергала.

«В разных странах идёт дискуссия о российском влиянии на выборы. Поэтому я подписываю закон», — резюмировал политик.

По словам Дуды, закон рассмотрит Конституционный суд для изучения пунктов, которые вызывают сомнения.

Ранее ИА Регнум сообщило, что польские депутаты поспорили из-за законопроекта о комиссии по изучению «влияния России» на Польшу. Представители партии «Право и справедливость» (PiS) и их оппозиция эмоционально обсудили законопроект «О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007–2022 годах». Как заявил во время обсуждения депутат Доминик Тарчинский, существующие газовые контракты с Россией, отдельные СМИ и фонды, а также, как он выразился, «фотографии русских агентов с польскими» являются причинами необходимости указанной комиссии.