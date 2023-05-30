Брюссель, 30 мая, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В Еврокомиссии обеспокоились польской инициативой о создании госкомиссии по «российскому влиянию». Как заявил во вторник, 30 мая, еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, ЕК проанализирует закон о комиссии и, в случае необходимости, примет соответствующие меры.

picsa Еврокомиссия

«Еврокомиссия проанализирует закон и примет меры при необходимости, потому что невозможно согласовать такую систему без реального доступа к правосудию, независимому суду против административного решения», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент Польши Анджей Дуда заявил о создании в Польше государственной комиссии по расследованию фактов якобы имевшего место «российского влияния» на принимаемые властями страны решения. В неё войдут девять человек, назначенных сеймом. Как отметили в польском правительстве, работа комиссии будет направлена на расследование деятельности государственных должностных лиц, которые, по мнению местных властей, в 2007–2022 годах, «находясь под российским влиянием», нанесли ущерб интересам Польши.

Инициатива о создании комиссии вызвала жаркие споры среди польских депутатов. Как заявил один из них, Доминик Тарчинский, существующие газовые контракты с Россией и, как он выразился, «фотографии русских агентов с польскими» являются причинами необходимости указанной комиссии. В ответ на это депутат оппозиционной Польской крестьянской партии Павел Бейда отметил, что подобные заявления исходят только из приближающихся выборов Польше, а не из реальной российской угрозы. Он посчитал создание подобной комиссии неконституционным.