Варшава, 2 июня, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда решил внести изменения в закон о комиссии по изучению «российского влияния» почти сразу после подписания документа. Об этом 2 июня он сообщил в своём телеобращении к нации.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Я решил сделать шаг, который будет своеобразной проверкой в отношении игроков нашей политической сцены. Я подготовил целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, возбуждающие сомнения», — заявил Дуда.

По его словам, проект об изменении закона он направит в парламент уже сегодня. Дуда уточнил, что не желает присутствия парламентариев в комиссии, и об этом он чётко сообщил в своём предложении. Помимо этого, другим нововведением будет возможность лица, в отношении которого комиссия выносит решение, обжаловать его в апелляционном суде Варшавы или по месту жительства.

Недавно ИА Регнум сообщало о создании в Польше госкомиссии по изучению «российского влияния». Закон о её создании Дуда подписал ранее. Планируется, что комиссия будет состоять из девяти человек. В польском правительстве отметили, что целью комиссии будет расследование деятельности должностных лиц, которые, по мнению властей, «находясь под российским влиянием», нанесли ущерб интересам Польши.

Инициатива вызвала жаркие споры среди польских депутатов, упрекавших друг друга в заинтересованности и неконституционности комиссии. Обеспокоенность она вызвала и у Еврокомиссии, которая заявила, что проанализирует закон и в случае необходимости примет соответствующие меры.