Москва, 7 июня, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Если ситуация с польским законом о комиссии, которой предписано расследовать «российское влияние», дойдёт до Европейского суда справедливости и Варшава его проиграет, то Польша рискует получить штраф, а вдобавок лишиться финансирования из европейских фондов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 7 июня заявил Дмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт по истории российско-польского сотрудничества. Так он прокомментировал новость о том, что Еврокомиссия начала официальное расследование против Польши из-за этого закона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Поэтому Варшава уже тихонечко сдала назад, — сказал Буневич. — Президент Дуда уже предложил определённые поправки к этому закону, которые предполагают изменение состава этой комиссии. Это делается для того, чтобы снизить политический накал».

В противном случае, как пояснил Буневич, Еврокомиссия может внести иск в Европейский суд справедливости. И если он решит дело не в пользу Польши, а в пользу ЕК, то на Варшаву наложат штраф до тех пор, пока она соответствующим образом не изменит законодательство.

«Дело в том, что Польша по нескольким искам проиграла суды и не выполнила решения, и поэтому сейчас на неё уже наложено что-то около 200 млн евро штрафов», — заметил Буневич.

Но есть и ещё более важный момент. Как напомнил политолог, в Европе существует так называемый механизм соответствия, который соотносит получение выплат из европейских фондов с соблюдением норм европейского права.

«И если страна не подходит под этот механизм соответствия, то на неё могут быть наложены уже более существенные финансовые ограничения. То есть не просто штраф, а заморозка и блокирование доступа к фондам. Но это долгая процедура», — сказал Буневич.

Он уточнил, что против законодательных нововведений Варшавы выступили не только европейцы, но и США. Причём очень активно: и на уровне посла, и на уровне Государственного департамента закон назвали неподходящим и ненужным. Это вызвало раздражение уже внутри самой Польши, считает эксперт, а нынешняя администрация Белого дома скорее покровительствует лидерам нынешней польской оппозиции.

Ранее зампред Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС запустила юридическую процедуру против Польши в связи с её одиозным и скандальным законом о создании комиссии по «российскому влиянию». Как полагают в ЕК, этот документ может нарушать европейское право.

В такой ситуации Варшава, как сообщало ИА Регнум, рискует очень серьёзно испортить отношения как с Европейским союзом, так и с США. Однако правящая в Польше партия не боится авторитарных мер и методично продолжает наступать на демократические нормы, ущемляя судебную систему и СМИ. Главная цель такой политики — подрыв положения польской оппозиции, которой хотят приписать работу на иностранные государства и выставить «агентами влияния».