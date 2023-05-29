Варшава, 29 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Польские депутаты поспорили из-за законопроекта о комиссии по изучению «влияния России» на Польшу. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило издание wPolityce.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Польши Анджей Дуда

Представители партии «Право и справедливость» (PiS) и их оппозиция эмоционально обсудили законопроект «О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007–2022 годах». Проект о создании соответствующей комиссии ранее принял и передал на подпись президенту страны Анджею Дуде сейм Польши.

Как заявил во время обсуждения депутат Доминик Тарчинский, существующие газовые контракты с Россией, отдельные СМИ и фонды, а также, как он выразился, «фотографии русских агентов с польскими» являются причинами необходимости указанной комиссии.

«Приближаются выборы, поэтому PiS достает такую ​​мощную дубину, которой хочет победить оппозицию», — выразил своё мнение депутат оппозиционной Польской крестьянской партии (PSL) Павел Бейда, сравнивший обсуждаемую комиссию с «псевдосудом» и посчитавший её создание неконституционным.

Бейда в целом оценил всё обсуждение и инициативу о комиссии как «удивительное начало мракобесия и диктатуры».

Ранее ИА Регнум привело слова посла Польши о том, когда Варшава вступит в конфликт с Россией. 19 марта в эфире телеканала LCI посол Ян Эмерик Росцишевский заявил, что, если украинские войска не смогут «отстоять независимость» страны, у Польши «не останется другого выбора», кроме как вступить в конфликт. При этом он отметил, что на территории Украины идёт сражение за ценности Запада, в котором просто необходимо одержать победу.