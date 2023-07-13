Киев, 13 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Украинские войска уже получили от США кассетные боеприпасы, заявил 13 июля командующий группировкой ВСУ «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы только что их получили, но они могут радикально изменить ситуацию», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Тарнавский добавил, что военное руководство определит участки, на которых можно будет использовать боеприпасы. Несмотря на произошедший обстрел этим видом вооружения мирного города Токмака в Запорожской области, генерал утверждал, что ВСУ ещё не применяли кассетные бомбы.

Об обстреле Токмака ИА Регнум сообщало 11 июля. По предварительной информации экстренных служб, боевики использовали кассетные боеприпасы. Сообщалось, что попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города.

Решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но необходимым для ВСУ, заявил ранее президент США Джо Байден. Его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Киев дал США письменные гарантии, что кассетные боеприпасы в случае их предоставления не будут применяться по целям в России, а будут использоваться только на территории Украины. Салливан заверил, что общественность «не станет свидетелем разлада, раздора и разъединения» после принятия Вашингтоном решения по поставкам кассетных снарядов.

В МИД России, комментируя это, подчеркнули, что подобные поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса на Украине. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что США передают Киеву кассетные боеприпасы, потому что других не осталось. Он добавил, что США не используют старые артиллерийские снаряды, они лежат на складах, поэтому поставка ВСУ кассетных боеприпасов ослабит украинцев, а не усилит. Он также назвал эти поставки пиар-кошмаром для Байдена.

Позднее, 11 июля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до сих пор российская армия не применяла в зоне спецоперации кассетные боеприпасы, понимая, насколько они опасны, но может возникнуть такая необходимость, если Пентагон передаст бомбы Киеву. Глава Минобороны отметил, что американские поставки повлияют на затягивание конфликта, и подчеркнул, что российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские. Кроме того, Шойгу напомнил, что Россия не присоединялась к конвенции по запрещению применения кассетных боеприпасов, как и Украина, и США.