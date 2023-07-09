Вашингтон, 9 июля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Поставка кассетных бомб Киеву станет пиар-кошмаром для президента Соединённых Штатов Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он отметил, что речь идёт о боеприпасах 1987 года выпуска, тогда он служил в части полевой артиллерии, бойцы которой часто использовали их в ходе учений.

«Это старые боеприпасы», — уточнил американский офицер, добавив, что из-за этого будет намного больше неразорвавшихся снарядов.

Он отметил, что США просто лицемерят, поскольку дают Украине не лучшее, а старое вооружение с истекшим сроком годности. Риттер считает, что Пентагону должно быть стыдно, что он разрешил использовать его.

«Пентагон совершенно точно знает, что они не подходят для ситуации, существующей на линии фронта», — подчеркнул офицер.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявил, что решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы плохо закончится для Соединённых Штатов. По её словам, это может втянуть США в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией.