Токмак, Запорожская область, 11 июля, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Украинские боевики 11 июля обстреляли Токмак в Запорожской области, применив кассетные боеприпасы. Об этом сообщили экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки», — сообщил журналистам в экстренных службах региона.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киев дал США письменные гарантии того, что кассетные боеприпасы в случае их предоставления не будут применяться по целям в России, а будут использоваться только на территории Украины. Он также заверил, что общественность «не станет свидетелем разлада, раздора и разъединения» после принятия Вашингтоном решения по поставкам кассетных снарядов.

Как сообщало ИА Регнум, решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ, заявил ранее Байден. Внешнеполитическая служба ЕС в целом поддержала поставки Украине кассетных боеприпасов для самообороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что подобные поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание украинского кризиса.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал поставки кассетных бомб Киеву пиар-кошмаром для Байдена. По его мнению, США просто лицемерят, отдавая Украине не лучшее, а старое вооружение с истёкшим сроком годности. Риттер считает, что Пентагону должно быть стыдно.

Принцип действия кассетного боеприпаса заключается в разбрасывании с воздуха во время полёта суббоеприпасов. Это помогает поразить большую площадь. Каждый кассетный снаряд несёт в себе 72 суббоеприпаса — 48 M42 (против пехоты) и 24 M46 (против бронетехники). Устройствами самоликвидации кассеты не обеспечены. В случае, если от 5% до 14% боеприпасов не разорвутся от долгого хранения на складах, как заявили в американском командовании, они станут прямой угрозой гражданскому населению в виде мин.

Токмак — один из прифронтовых населённых пунктов Запорожской области, чаще всего подвергающийся обстрелам со стороны ВСУ. Токмак вошёл в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности.