Риттер: США дают Киеву кассетные боеприпасы, потому что других не осталось
Экс-разведчик Риттер: поставка ВСУ кассетных бомб приведёт к росту смертей мирного населения
Вашингтон, 8 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Америка передаёт Киеву кассетные боеприпасы, потому что у минобороны не осталось обычных 155-мм фугасных снарядов для ВСУ. При этом Риттер уверен, что новое вооружение не принесёт киевской армии успехов в наступлении. Своё мнение он высказал РИА Новости.
«Никакого стратегического замысла за применением кассетных боеприпасов нет. Просто нет других артиллерийских снарядов, которые можно было бы передать ВСУ», — сказал Риттер.
Офицер добавил, что США не использует эти старые артиллерийские снаряды. Они лежат на складах. Поставка ВСУ кассетных боеприпасов лишь ослабит украинцев, а не усилит, добавил Риттер.
При этом бывший разведчик предположил, что киевские военные будут применять эти снаряды против гражданских целей, как это было в Донбассе.
«Вот тут, я думаю, мы увидим рост смертей среди мирного населения», — сказал отставной офицер.
Как сообщало ИА Регнум, предоставленные Украине американские кассетные бомбы не отразятся на балансе сил в конфликте по причине недостатка опыта у офицеров и подготовки бойцов ВСУ. Об этом в статье для 19FortyFive написал подполковник армии США Дэниел Дэвис.
В США при принятии решения о передаче Украине кассетных боеприпасов учли нехватку в собственных арсеналах некассетных снарядов. Украина предоставила гарантии использования этих боеприпасов на своей территории, минимизируя риски для собственного населения, заявили в Белом доме.