Вашингтон, 8 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что Америка передаёт Киеву кассетные боеприпасы, потому что у минобороны не осталось обычных 155-мм фугасных снарядов для ВСУ. При этом Риттер уверен, что новое вооружение не принесёт киевской армии успехов в наступлении. Своё мнение он высказал РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Никакого стратегического замысла за применением кассетных боеприпасов нет. Просто нет других артиллерийских снарядов, которые можно было бы передать ВСУ», — сказал Риттер.

Офицер добавил, что США не использует эти старые артиллерийские снаряды. Они лежат на складах. Поставка ВСУ кассетных боеприпасов лишь ослабит украинцев, а не усилит, добавил Риттер.

При этом бывший разведчик предположил, что киевские военные будут применять эти снаряды против гражданских целей, как это было в Донбассе.

«Вот тут, я думаю, мы увидим рост смертей среди мирного населения», — сказал отставной офицер.

Как сообщало ИА Регнум, предоставленные Украине американские кассетные бомбы не отразятся на балансе сил в конфликте по причине недостатка опыта у офицеров и подготовки бойцов ВСУ. Об этом в статье для 19FortyFive написал подполковник армии США Дэниел Дэвис.

В США при принятии решения о передаче Украине кассетных боеприпасов учли нехватку в собственных арсеналах некассетных снарядов. Украина предоставила гарантии использования этих боеприпасов на своей территории, минимизируя риски для собственного населения, заявили в Белом доме.