Москва, 13 июля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Угрозы президента Украины Владимира Зеленского проигнорировать первое заседание Совета Украина — НАТО следует расценивать как игру на публику, так как отчитываться перед Западом главе киевского режима всё равно придётся. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июля заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Что бы он ни заявлял в информационном пространстве и ни писал в своём «Твиттере», зависимость Украины и самого Зеленского [от Запада] является полной. И поэтому он всё равно поехал отчитываться перед своими господами», — констатировал Новиков.

По его словам, круг ценностей, которые обозначаются сегодня Киевом для своего населения, достаточно узок, и за эти ценности приходится цепляться. Некая идея вписывания Украины в европейский контекст — это то, что очень долго прокачивалось в её информационном поле, причём целым рядом политических сил. По словам Новикова, это то, что объединяет значительную часть украинского общества, начиная от тех, кто придерживается либеральных воззрений, и заканчивая теми, кто стоит на националистических позициях.

«Но игра Зеленского на публику — это одно, а реальный политический процесс — это другое. И в конечном счёте Зеленский оказался на ковре перед своими хозяевами в Вильнюсе», — сказал Новиков.

Что касается Совета Украина — НАТО, то, как полагает парламентарий, руководство альянса хотело дать Киеву какую-то компенсацию в ответ на невозможность принятия Украины в данный военный блок.

«Появление Совета Украина — НАТО должно сгладить противоречия и продемонстрировать готовность западных стран продолжать политику втягивания в альянс и, возможно, даже нарушить процедурные нормы этого блока в перспективе. Но всё это именно намеки на перспективу», — сказал Новиков.

В свою очередь генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что вызывающие заявления Зеленского — это демарш для внутренней аудитории.

«Он ведёт себя дерзко, исходя из полукриминальных, субкультурных сигналов, которые подаются украинскому сообществу: мол, «смотрите, с нами обходятся вот таким образом, но мы не терпилы». Помните, как Зеленский говорил: «Я вам не лох»? Ну вот, теперь он пытается реализовать эту свою гипотезу на деле, ведя себя вызывающе и дерзко. Он рассчитывает купировать ту неприятную ситуацию, в которую его поставили западные партнёры», — сказал Мухин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным издания The New York Times, Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО, однако позже изменил мнение и смягчил публичные заявления.

На этом же саммите президент США Джозеф Байден признался, что относился к Зеленскому фамильярно, и рассказал, что обсуждал с главой киевского режима, какие гарантии Вашингтон мог бы ему дать.

По информации издания Bloomberg, лидеры стран НАТО и вовсе призвали Зеленского «остыть» и изучить весь пакет обязательств, которые Запад дал Украине.