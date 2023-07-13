Вильнюс, 13 июля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Вильнюсе некорректно обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом 13 июля сообщило издание New York Post.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент США Джо Байден в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе

«Я и Владимир… я не должен быть таким фамильярным», — сказал во время своей речи Байден.

Затем американский лидер исправился и стал обращаться к Зеленскому более официально. Байден уточнил, что вместе с украинским президентом обсуждал, какие гарантии могли дать США, когда он находился на Украине и во время других встреч.

Это оговорка американского президента вызвала смех у некоторых из лидеров стран — участниц НАТО, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля британская газета Daily Mail написала, что Байден пользовался шпаргалкой на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. На опубликованной изданием фотографии видно, что на карточке президента США крупными буквами написано подчёркнутое слово «НАТО», а также слова «Турция», F-16, «Атлантическая декларация» и «искусственный интеллект» под ним.

80-летний Байден является самым возрастным президентом в истории Соединённых Штатов. Политик регулярно попадает в курьёзные ситуации. Как считают представители СМИ, причиной этому являются его преклонный возраст и состояние здоровья.