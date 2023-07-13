Вильнюс, 13 июля, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Ещё во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседания совета Украина — НАТО», — рассказал изданию неназванный чиновник, отметив, что позднее украинский лидер изменил своё мнение и смягчил публичные высказывания.

Как стало известно Bloomberg, 12 июля лидеры стран НАТО призвали Владимира Зеленского «остыть» после критики альянса. Перед саммитом украинский президент назвал беспрецедентной ситуацию, при которой альянс не собирается называть конкретных сроков по приглашению Украины в военно-политический блок.

В рамках саммита Североатлантического альянса генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг объявил о начале работы Совета Украина — НАТО. Столтенберг также пообещал участвующему в заседании Зеленскому увеличить военную поддержку.