Вильнюс, 12 июля, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Лидеры стран НАТО 12 июля призвали президента Украины Владимира Зеленского «остыть» после критики альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Вы должны остыть и взглянуть на весь пакет (обязательств Запада — прим. ред.)», — процитировало издание Bloomberg адресованное украинскому президенту заявление.

Ранее перед саммитом НАТО Зеленский назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой альянс не собирается принимать конкретных сроков по приглашению Украины. Он назвал такую неопределённость слабостью. Слова украинского лидера вызвали ярость у делегации США. По мнению американской стороны, такие слова — это попытка оказать «большое давление» на альянс.

По информации СМИ, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак звонил в связи с этим советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, но текст итогового коммюнике саммита одобрили до прибытия на него украинской делегации. Когда приехал Зеленский, его раскритиковали и дали понять, что он зашёл слишком далеко, пишет Bloomberg.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО. Он сказал 7 июля об этом после переговоров с Зеленским в Стамбуле. Главы государств беседовали более двух с половиной часов, после чего турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования украинского конфликта. Эрдоган напомнил, что Турция всегда выражала свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.