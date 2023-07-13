Джакарта, 13 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 13 июля, что «любой умеющий читать человек все поймет» насчёт отношения к Украине в документах саммита НАТО, который состоялся в Вильнюсе 11–12 июля.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Рабочий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Индонезию

«Мания величия проявляется во всех действиях секретариата и стран НАТО, перспектив у их политики нет», — заявил Лавров журналистам в Джакарте.

Ранее 13 июля глава МИД России обсудил с коллегой из Китая политику НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По поводу членства Украины в НАТО участники саммита заявили, что приглашение вступить в альянс Киев получит тогда, когда все государства-члены согласятся на это и когда выполнит все их требования. 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны сделали три шага навстречу Украине: приняли решение не требовать от Украины выполнения Плана действий для членства в альянсе, утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву, а также одобрили создание Совета Украина — НАТО.

Страны G7 также согласовали 12 июля рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской. В обмен на это Украина обязуется провести реформы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона негативно относится к вопросу о членстве Украины в НАТО. Также он назвал тему гарантий альянса Киеву ошибочной и потенциально опасной.